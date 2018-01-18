《狗年旺旺迎新春》二月十日與您早迎春 門票現已開始預售 尚餘少量攤位 歡迎商戶查詢



《狗年旺旺迎新春》二月十日與您早迎春

大會為您帶來步步驚喜的節目：30呎長梅花樁上舞獅 少林功夫絕活演出

門票現已開始預售 尚餘少量攤位 歡迎商戶查詢

（本報訊）由波特蘭新聞及波特蘭文藝中心主辦，一年一度波特蘭市最大型中國新春慶祝會《狗年旺旺迎新春》將於二月十日，由上午十時至下午五時，在俄勒岡會議中心，展覽廳B內舉行。

每年的新春慶祝會均獲得了不少機構的支持，今年活動已踏入第19個年頭，也因應著狗年的來臨，活動因此取名《狗年旺旺迎新春》。今年大會更獲特區域藝術局（RACC）的資助，為觀眾們帶來步步有驚喜的重磅節目，與本地觀眾熱熱鬧鬧迎接新一年的到臨。

首先是本地的蓮花舞獅隊，二十多名隊員曾於去年夜市中演出樁上舞獅，大受觀眾歡迎。當時的演出只屬試水式，樁的數目亦只有一半。今次波特蘭文藝中心邀請該隊舞獅隊在《狗年旺旺迎新春》再演，演出屬全套，將會是更加精彩。今次亦會是該隊伍在波特蘭市的全樁首演。蓮花舞獅隊演出樁上舞獅，寓意祝賀觀眾們步步高升！

另一個令人興奮的節目是來自西雅圖少林功夫學院創辦人周磊師傅帶領的少林功夫演出，少林功夫是在河南登封嵩山少林寺的佛教文化環境中形成的一個武術體系，其要旨是禪武合一。周磊師傅是世界著名武術家、少林第34代弟子少林拳法傳人。周磊師傅除了親身上陣為觀眾演出少林功夫絕技硬氣功外，還精心策劃與多名高徒一起為觀眾們呈獻一場精彩的少林功夫演出，展示少林絕技。包括：象形拳、猴棍、雙鞭、雙刀、雙槍、童子功、少林養生功法等。演出絕對令觀眾嘆為觀止。

除此之外，本地大多數華人社團的參與，動員超過二百人，一起攜手向本地社區展示中華文化，為觀眾獻上整天的節目。在舞台上，本地區的學校，藝術團體都會派學員表演多彩多姿的節目；在台下，多家中文學校都為觀眾準備好不同的手工藝製作，與觀眾們分享中華文化的特色。

展銷攤位亦是會場內重要的一環，有銷售、有服務推廣、有資訊、更有美食。

《狗年旺旺迎新春》門票每張只售九元；本周六開始至二月九日預售，票價每張六元，預售地點：威捷中心（黃上皇酒樓旁8733 SE Division St., Portland）。團體購票，可聯絡503-709-1728或503-380-8788。

觀眾亦可到波特蘭新聞網頁www.portlandchinesetimes.com，臉書頁www.facebook.com/portlandchinesetimes，微信頁pdxnow 今日波特蘭，下載三元優惠券到會議中心現場購票。

2018年的《狗年旺旺迎新春》贊助商包括：金贊助：Health & Wellness 保健整脊中心；銀贊助：達美航空公司（Delta Airline）、鴻發食品公司；銅贊助 ：99大華超市、香港經濟及貿易發展局、美國銀行、波特蘭州立大學孔子學院、華人服務中心、東港商場（Eastport Plaza）、西雅圖文教中心、俄勒岡州國民警衛軍；巴士贊助：華賢勵志基金會；節目資助：區域藝術局；媒體贊助： Phuong Dong News、Oregon Thoi Bao。