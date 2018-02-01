《狗年旺旺迎新春》二月十日在俄勒岡會議中心展廳B　與您早迎春

精彩少林功夫表演 瑞獅飛躍梅 花樁於下午為觀眾上演震撼的演出

鼓勵扶老攜幼家庭乘座免費巴士從東港商場（Eastport Plaza）往返會場

（本報訊）動員社區數百人的《狗年旺旺迎新春》一切已準備就緒，將於二月十日（星期六），由上午十時至下午五時，假座俄勒岡會議中心，展覽廳B內舉行。隆重的開幕儀式將於中午十二時舉行，屆時來自市政府、縣政府、各贊助商及波特蘭新聞，將聯同祥獅金龍一同向觀眾送上祝福。

《狗年旺旺迎新春》在獲得多個機構的鼎力支持下，再一次在本地社區宣傳中國文化的同時亦帶來更多中國年的氣息。

每年的年宵會都得到由本地大多數華人社團的參與，動員超過二百人，一起攜手向本地社區展示中華文化，為觀眾獻上整天的節目。在舞台上，來自本地區的中文學校，藝術學校都會派學員表演多彩多姿的節目；在台下，多家中文學校都為觀眾準備好不同的手工藝製作，與觀眾們分享中華文化的特色，包括畫畫、書法、剪紙………等等。今年大會再次邀請畫家陸天樞到場，教大家畫祥狗。

本地商家送出禮品禮券，與觀眾一起歡渡新春，入場觀眾均可參加幸運輪抽獎，轉出好禮品；鴻發超市現場派發水果。海城酒樓在場售賣食品，最受觀眾歡迎的波霸飲料則由Bobablastic 供應。

財神爺亦將在現場出現，向小孩子派發紅包。

今年大會在獲得區域藝術局的補助下，安排了兩個重磅節目在下午演出。

一是來自西雅圖少林功夫學院創辦人周磊師傅到來演出精彩絕輪的少林功夫。周磊師傅2000年已被選入少林寺習武修禪，並很快就被選為為少林禪武兼備的優秀武僧，從武至今已20多年，是少林第三十四代弟子少林拳法傳人，也是世界著名武術家。今次在《狗年旺旺迎新春》會中，周磊師傅將親自上陣，並連同多位高徒表演多個項目，包括少林養生功法、少林拳術、少林刀術、少林童子功、少林硬氣功、少林象形拳、少林雙刀、猴棍、少林雙鉞、少林禪功、絕技飛針穿玻璃；至於少林絕技硬氣功的演出，包括有飛針穿玻璃、少林雙槍刺喉、少林禪功70多歲老者演示少林童子功等。這場少林功夫大師們的演出將是喜愛少林功夫民眾們的一場盛宴。

壓軸的好戲是由本地的青年人組成的白蓮舞獅團演出的《瑞獅飛躍梅花樁》」，屆時活躍的瑞獅將會場內設好的30呎長的梅花樁陣上演出。這班活力充沛的年輕人，在獲得高樁舞獅的訓練後，再經過辛勤的練習，並在兩星期前獲得高樁舞獅始創團關聖文化宮的認可成為會員。這亦會是美西北地區首場的梅花樁舞獅演出，實在不容錯過！

大會呼籲觀眾們，多利用大會為您們預備的免費巴士往來會場，這可省卻找停車位的煩惱。穿梭巴士由早上九時半開始，約每半小時一班；最後從會議中心回程是下午五時。上車點在東南區的東港商場（Eastport Plaza），美國銀行（Bank of America）附近上車，觀眾可將車停泊在商場停車場內。

如此精彩的節目安排，歡迎大家預留時間，到時入場觀看精彩的演出。門票每位九元（大小同價，三歲及以下免費入場），觀眾可於2月9日前到威捷中心（黃上皇酒樓旁）購買預售優惠票，每位六元。詳情查詢，請電503-771-9560或503-380-8788。

觀眾亦可到波特蘭新聞網頁www.portlandchinesetimes.com，臉書頁www.facebook.com/portlandchinesetimes，微信頁pdxnow 今日波特蘭，下載三元優惠券到會議中心現場購票。

2018年的《狗年旺旺迎新春》贊助商包括：金贊助：Health & Wellness 保健整脊中心；銀贊助：達美航空公司（Delta Airline）、鴻發食品公司；銅贊助 ：99大華超市、香港經濟及貿易發展局、美國銀行、波特蘭州立大學孔子學院、華人服務中心、東港商場（Eastport Plaza）、西雅圖文教中心、俄勒岡州國民警衛軍；巴士贊助：華賢勵志基金會；節目資助：區域藝術局；媒體贊助： Phuong Dong News。