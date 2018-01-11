《火與怒：特朗普白宮內幕》波特蘭首發5分鐘售盡

（綜合報道）上週末，在波特蘭市最古老書店“鮑威爾書店”所銷售抨擊特朗普的新書《火與怒：特朗普白宮內幕》還未上架，書店門口就開始大排場龍，就為了一睹特朗普總統背後的故事。“鮑威爾書店”工作人員表示，書店只收到40本，早就被在排隊的市民在5分鐘內一搶而空。

新書作者，美國記者邁克爾沃爾夫表示，《火與怒：特朗普白宮內幕》是基於200多次採訪才完稿的。並表示白宮幕僚形容特朗普像“小孩”，這是因為“他需要立即得到滿足，一切話題都是關於他的”。特朗普則回應稱，這本新書“全部都是謊言”。

此前，特朗普的律師還試圖阻止這本書的出版，不過發行商反而決定提前上架銷售，還一上架就立刻登上了暢銷書的榜首。

書中揭露了很多特朗普的爆炸性內幕，其中包括，特朗普團隊對於大選勝利感到震驚，他的妻子梅拉尼婭在大選之夜留下了傷心的眼淚，特朗普對於一線明星冷落他的就職典禮十分生氣，特朗普發現白宮生活令人煩惱，甚至還有一點兒恐怖等。不過，新書的一些章節內容的真實性已經受到媒體的批評和質疑。

有新聞表示高管表示，即使這本書只有一半的內容是真的，也是描繪了一個偏執的總統和一個混亂的白宮生活。

作者沃爾夫在出席新書發售活動時表示，現年71歲的特朗普經常需要重複自己所說過的內容。重複的原因可能是由短時記憶力差以及其他身體因素造成的。根據世界衛生組織報告，這很有可能是癡呆症的一個征兆。

作者還表示，之前的特朗普會將30分鐘內將剛才重複過得話逐字重複一遍，而現在則變成每10分鐘之內就會出現這樣的情況。

有媒體表示，特朗普在社交網站上表現的狂妄自大，美國國務卿蒂勒森在回答美國媒體此詢問時表示，他“從未懷疑”過美國總統特朗普的心理健康裝康。不過他也表示，既然他被美國人民選為了總統，那選他的人一定有他們的道理。對於之前傳聞是彼此不和的消息，蒂勒森表示，他們并沒有不和，也沒有辭職的打算，將在2018年繼續為白宮和總統服務。

特朗普抨擊這本書假話連篇，并稱他沒有授權沃爾夫進入白宮，也沒有接受過他的任何採訪。

《火與怒：特朗普白宮內幕》一書一出，火速成為全美甚至全球民眾爭相搶購的書本。本州最大的圖書館體系－麥魯瑪縣圖書館，亦已訂了150本，但書一出版，預定的市民已有700人，是繼享利波特一小說系列後出現的破紀錄的定閱名單。