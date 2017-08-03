《戰狼2》大賣　同受世界各地觀眾歡迎　票房超高破13億 波特蘭場場爆滿　一票難求　　現決定加映一周

（綜合報導）上映6天，票房超過13億元，不僅在國內叫好又叫座，還在海外電影院受熱捧。這幾日，由著名演員吳京自導自演的《戰狼2》迅速爆紅，引得網友紛紛「致敬英雄」，還激發了國人昂揚高漲的愛國情懷，點燃了觀眾對國產電影的信心。

一個時代有一個時代的英雄，英雄模範永遠是民族最閃亮的坐標。一部影片能激起大眾心底的英雄情結，證明英雄從未遠去，英雄活在我們身邊，活在人民心中，永遠得到崇拜!

在《戰狼2》中，吳京飾演的冷鋒作為中國前特種兵，身陷非洲某國戰亂，眼見同胞和無辜百姓被叛亂武裝分子亂槍打死，更多國人和當地難民面臨生死劫難，冷鋒血性爆發，武裝自衛，與其他人一起浴血奮戰，殺出重圍……

從《戰狼1》到《戰狼2》，一個是「國門制敵」，一個是「國外作戰」，不論冷鋒的身份如何轉變，他始終牢記「一朝為戰狼，終身為戰狼」的信念，堅決執行軍人天職，盡顯「保家衛國」的英雄本色。

偉大的民族崇敬英雄。《戰狼2》火了，它淋漓盡致地表達了大無畏的英雄主義精神，充分彰顯了致敬英雄的時代風尚，順應了國人需要自己的「超級英雄」的需求。

近年來，國產電影中湧現出一批內涵豐富、製作精良的正能量影片，但也混雜著一批靠炒作、靠包裝的「劣質品」。公眾期待，《戰狼2》的成功也能夠給國產電影指明方向－－只有付出百分之百的真誠和努力，充分尊重觀眾、尊重市場，才能拍出好的作品，才能引領新風尚、傳遞正能量。

電影如此地火爆更是出現了一票難求的現象。CineMark電影院的員工Laure表示，我們沒有預想到華語電影會在這裏這麼受歡迎。例如週二7點開始的《戰狼2》，所有的票都已經在5點30分左右都賣完了。有見及此，為了讓更多海外觀眾能同步觀看這部電影，美國的WELL GO USA 發行公司亦向電影院爭取到了《戰狼2》額外一周的上映機會。注意，請各位市民前往觀看時，提前查看場次以及提前購票，《戰狼2》已完全改變了「華語片是沒人看」的現象。

《戰狼2》上映電影院為Century 16 Eastport Plaza裏的CineMark電影院。尤金地區則為Valley River商場內的Regal Cinema。

WELL GO USA電影公司在今個暑假檔期內推出多套重量級的華語電影，除了《戰狼2》外，8月值得期待的電影“三生三世十裏桃花”將在8月11日在北美上映。該片為趙小丁，安東尼拉莫利納拉聯合指導，劉亦菲，楊洋領銜主演，羅晉，嚴屹寬，李純，顧璿，彭子蘇等出演的古裝玄幻愛情仙俠電影。電影以同名網絡高人氣IP長篇小說“三生三世十裏桃花”為根源進行改編，講述了青丘帝姬白淺和九重天太子夜華的仙界愛恨情仇，與三生三世之情緣。

導演趙小丁，他是鏡頭下的英雄，參與拍攝過許多大製作，其中包括“十面埋伏”，“滿城盡帶黃金甲”“金陵十三釵”等華語重量級作品，無疑的曾為這些作品的靈魂人物。亦曾經被提名的獎項有，金衛星獎，英國電影學院獎，奧斯卡金像獎。

這次他所知道的“三生三世十裏桃花”敘述的是天神與愛情的故事，電影中所運用的超級特效，玉石邀請加盟第77屆奧斯卡最佳視覺獎得主安東尼拉莫里奈拉加入陣線，同時加盟張一白作為該片的監製。