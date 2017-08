《戰狼2》大賣　同受世界各地觀眾歡迎　票房超高破13億 波特蘭場場爆滿　一票難求　　現決定加映一周

WELL GO USA電影公司在今個暑假檔期內推出多套重量級的華語電影,除了《戰狼2》外,8月值得期待的電影“三生三世十裏桃花”將在8月11日在北美上映。該片為趙小丁,安東尼拉莫利納拉聯合指導,劉亦菲,楊洋領銜主演,羅晉,嚴屹寬,李純,顧璿,彭子蘇等出演的古裝玄幻愛情仙俠電影。電影以同名網絡高人氣IP長篇小說“三生三世十裏桃花”為根源進行改編,講述了青丘帝姬白淺和九重天太子夜華的仙界愛恨情仇,與三生三世之情緣。

You might also like...