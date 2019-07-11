《地震防災應對》知多少？南加的地震已令人心惶惶　你有作出準備嗎？

（本報訊）最近加州接連發生了幾次地震，引發當地發生火災、建築倒塌和道路爆裂等次生災害。加上俄勒岡州海岸自6月下旬起也發生了一系列地震，一時間人心惶惶，甚至有網絡瘋傳傳說中的大地震快來了！

但美國地質調查局的地球物理學家唐·布萊克曼(Don Blakeman)說，最近發生的或大或小的地震事件沒有關聯，而且也不是大地震來臨的徵兆。

上個週四和周五，南加州分別發生6.4級和7.1級地震。據美聯社報導，週五的地震是近20年來該地區最強烈的地震。

根據地質調查局的數據，幾週前，在俄勒岡州海岸外200多英里發生了8次地震,地震記錄在3.2到5.4之間。

俄勒岡州立大學教授兼地震地質學家克里斯·歌德費因格(Chris Goldfinger)說，俄勒岡州和加利福尼亞州的地震沒有直接關聯。他說，唯一的聯繫是地震同是位於太平洋北美板塊邊界。

布萊克曼說，整個板塊在地球表面移動，斷層破碎的小部分是造成這些地震的原因。他解釋稱，最近現在發生的地震次數在正常範圍內。

布萊克曼表示，較大的地震可能觸發另一場地震，但它們通常發生在相對較近的地區。布萊克曼進一步解釋稱，在加利福尼亞州的6.4級和7.1次地震不是6月下旬俄勒岡州的地震引發的。

換言之，上週四和周五發生在加州的兩次地震不會觸發波特蘭甚至俄勒岡州新的地震。所以，俄勒岡州短期內發生較大的地震可能性不大。

眾所周知，美國西北部近海50英里處有一個大斷層，卡斯卡迪亞俯衝帶(Cascadia subduction zone)，其發生8級以上大地震的平均間隔時間是240年，現在距離上一次“超級地震”已經過去300多年。一場迫在眉睫的大災難引起越來越多人的重視。

專家稱，如果大地震真的來臨，沒有東西可以真正得住，我們只能盡力做好防備。本地政府及多個團體在近期更積極舉辦活動，教導市民如何準備好應對災難，包括地震。

每個人都可為災難做好準備，這都不需要花很多的時間和金錢。災難的發生是沒有警報的，在緊急事件未發生之前，你能夠冷靜，細心地作出思考是非常重要的。問一下自己：如災難真的發生，你會如何聯絡你的家人？在救援人員到來之前，你有可應付數天或是數個星期的應急包嗎？你知道在災難期間和之後，該做些甚麼嗎？

本報按五月底與亞太裔聯盟舉辦的地震講座，在此向讀者們提供一份有關《地震防災應對》的資訊，希望大家都認識到這是一件值得留意的事情，學會保護自己和家人。

震前準備

第一步：認識危險和安全的空間

了解您生活、工作等地方潛在的危險，評估家中的安全，作出以下的行動：

．將較大、較重及易碎物品放置低處，以防止在地震中傾翻、墜落；

．將床放到遠離窗戶和避免床頭的上面放有可掉下的物品；

．知道家中的電源，水管和煤氣總開關位置。

．準備一扳手、螺絲刀等工具，放在防水包裝內，並放在一容易拿到的地方。

第二步：訂出一個災難應變計劃

最好與家人一起訂出計劃，讓大家都知到在災難發生時應如何處理，並一起去實地演習，讓每人都熟悉計劃。

．選擇一個一家人匯合的地方，例如是在社區的某一個地方或是緊急救護中心

．學會發短訊，在緊急情況下，短訊會較打電話容易，在無法打通電話的情況下，亦可透過短訊聯系911。

．定出一條由你家、工作地方和學校的安全逃生路線

．將家庭成員的電話號碼或是所有緊急聯系號碼寫下並複印，每個家庭成員手拿一份，其中應包括國外的聯系電話，因為長途電話可能更容易打通。

．家有孩子的，應將以上聯系電話複印本放入一個防水的袋內，再放入孩子的背包裡。

第三步：重要文件

將所有重要的文件放在一個安全地方，以便在疏散時一起帶上。

．移民文件：如工作證、簽證、高中文憑和其它重要文件。

．出生證、結婚證、護照和移民證件。

．近期的家庭照、家庭溝通計劃。

．保險文件

．房地產文件（包括地契、租約）

．醫療文件：醫療紀錄、藥單、醫生聯系和醫療保險

．財務紀錄：近期報稅單、工資單、股票和債券。

複印重要文件並存放於防火和防水的地方；又或用電子方式儲存文件，將重要的文件存在驅動器或雲端，又或電郵給自己和一個住在外州的朋友。

第四步：準備災難供應工具包

你的工具包將幫助你度過災難的頭幾天。將緊急包存放在某個固定地放，即使你的房屋在災難時受到破壞，你也能找得到。災難供應工具包內包括有：

水：

．需儲存每人每天一加侖，14天的用水量，即要為每人準備14加侖水。

．使用樽裝水或用干淨的膠容器盛載，最好每六個月更換一次。（不能用裝過牛奶和果汁的容器，因為可能有細菌。）

．存放在乾爽和太陽照不到的地方。

．如需要淨化水（包括雨水），將水煮至沸騰最少三分鐘，或加入16滴沒有味道的漂白水於一加侖水內，攪合待30分鐘後才能使用。

．學會如何從家中的熱水器倒出熱水來用，謹記倒水前必需先關掉煤氣和電源。

食物：

．儲存不需冷藏和容易煮食的食物，因為當水的供應有限時，盡量避免用水煮食，節省水用來喝。

．選擇少鹽的食物，可避免經常感到口渴。

．確保所選的食物是每日所需、有營養和合口味的。

．將食物存放在乾喪和陰涼的環境。

．每六個月檢查一次，先吃靠近過期日子的食物，再重新購置。

．建議食物：罐頭肉、果、菜、果汁、牛奶、湯。高能量的花生、果凍、餅乾、能量棒等。維他命、嬰兒食物和特殊飲食的食物。調味如糖、鹽和黑椒。

其它在緊急包內的物件：

安全頭盔、應急用品、急救藥品、需要藥物、手電筒、額外電池、口哨、收音機、螺絲刀、小型扳手、刀、滅火器、垃圾袋、每人準備一對水鞋、開罐頭器、紙尿片、嬰兒奶粉、衛生用品、保暖衣物、現金（小額）。

第五步：車

．任何時候你的車子均需備有半缸汽油。

．車上備有緊急套件，包括水、食物、額外的衣物、充電器、衛生用品和跨接電纜。

第六步：緊急廁所

在強烈地震後，你可能需在沒廁所的環境下生活幾個星期甚至幾個月。如沒有恰當的處理糞便，細菌就容易滋生，所以要學會準備雙桶廁所。

第七步：與鄰居和社區一起參與

在災難發生時，救援人員可能無法立即到場進行救援工作，在等待救援的期間，就得靠鄰舍和社區成員互相幫助，互相支持下幸存下來。

震時應對

如在室內：

1、蹲下（DROP）：突發地震時，應主動蹲下，雙手和雙膝著地。

2、護住（COVER）：用手護住頭部和頸部，以免被掉落物品擊傷。

如果身處危險位置，應盡可能爬到桌下或房屋的角落處、內牆邊等更為安全的地方。

如在床上，則留在床上並用枕頭護住頭部。

注意與窗戶、外門、玻璃和任何可能掉落的物品保持距離。

如有可能，帶上安全頭盔。

3、抓住（HOLD ON）：抓住身邊牢固的物體，直到震動停止。

大部分地震傷害發生在跑動中，不要在腳下還晃動時試圖從建築物往外跑。切勿使用電梯。

如在室外：

．原地蹲下，並在安全情況下移到空曠地帶，護住頭頸，抓牢物體。

．室外最大的危險是建築物，特別是出入口或外牆。

．遠離建築物、橋樑、看板、大樹、街燈和電線。

如在駕車：

．儘快把車停在路邊安全處，打開應急提示燈，留在車內，直至地震停止。

．避免停在建築物、樹木、橋樑和電線附近。

．地震停止後應謹慎前行。

如若被困：

．用手機呼救，敲擊管道、牆壁，或用口哨引起救援人員注意，幫助定位。

．用手帕或衣物捂住口鼻。

．除非不得已，不要大聲呼救，以免易吸入粉塵。切勿用火。

震後處置

撤離：地震停止後，對周邊環境進行判斷，在確認安全後再離開建築物，注意避開危險。

餘震：餘震的震波通常比主震威力小，也可能造成傷害，且持續時間可能較長。

火災：火災是地震後最常見的次生災害。如可能，要注意排查燃氣是否洩漏並撲滅零星火源。

海嘯：如居住在瀕海地區，要留意海嘯預警，遵從指引，往高處轉移，並對可能的回潮保持警惕。

救助：在安全的情況下幫助受傷和被困人員。除在可能面臨更大傷害等緊急情況外，不要挪動重傷人員。