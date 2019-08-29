《哪吒之魔童降世》中國票房榜直飛沖天 8月29日殺到北美

（綜合報導）首部在IMAX影院的國產三維（3D）動畫電影《哪吒之魔童降世》，8月29日殺來到北美！ 《哪吒》在美國上映分為IMAX 3D版和普通版，IMAX 3D版的上映日期是8月29日（週四），普通版的上映日期是9月6日（週五）！本州的波特蘭市和尤金市亦被選入播影的北美城市之一。

電影《哪吒之魔童降世》（以下稱為《哪吒》）在中國僅上映27天，票房已經超過《復仇者聯盟4》，躍居中國影史票房第三，與《戰狼2》和《流浪地球》勝利會師。隨後，各路被打敗的電影豪強紛紛給《哪吒》發來賀電！截至發稿，《哪吒》票房破46.56億元人民幣，成功拿下《流浪地球》，劍指中國電影票房總排行榜排名第一的《戰狼2》！

這強勢進發的《哪吒》在北美上映的電影院不斷在增加，原來不在上映城市行列的波特蘭在最後終被加上。

《哪吒》的IMAX 3D版將分別於8月29日在波特蘭市的Regal Lloyd Center & IMAX影院（1510 N.E. Multnomah St., Portland）和在尤金市的Regal ValleyRiver Center & IMAX影院（500 Valley River Center, Eugene）傾情登場！至於普通版則在9月6日正式上映，除了上述兩影院外，位於波特蘭東南82街的Century Eastport Plaza影院亦同時上映。

導演推薦大家一定要看IMAX版！通常情況下，質量好且畫面特效好的電影在IMAX的市場都表現非常搶眼。 《哪吒》自然不例外，如今早已刷新《瘋狂動物城》保持的動畫電影IMAX票房最高紀錄，並且還在刷新中。就連導演餃子本人之前都說過：《哪吒》和IMAX更配！

導演餃子：“我們這部電影每一個畫面每一幀，我們都是精雕細琢，力求做到自己的做好。基本上是國產動畫電影中，特效鏡頭量是最大的了。我相信在IMAX這麼大的銀幕，而且有這麼好的音響的環境下，它能呈現出更大的震撼。”

《哪吒》是繼《流浪地球》後，2019年第二部在全美IMAX上映的國產電影，而且是近幾十年在北美上映的第一部國產動畫電影。 9月6日《哪吒》普通場將會大面積在美國上映，具體場次還安排中，大家可以先去看IMAX版一睹為快！

劇情簡介：

天地靈氣孕育出一顆能量巨大的混元珠，元始天尊將混元珠提煉成靈珠和魔丸，靈珠投胎為人，助週伐紂時可堪大用；而魔丸則會誕出魔王，為禍人間。元始天尊啟動了天劫咒語，3年後天雷將會降臨，摧毀魔丸。太乙受命將靈珠託生於陳塘關李靖家的兒子哪吒身上。然而陰差陽錯，靈珠和魔丸竟然被掉包。本應是靈珠英雄的哪吒卻成了混世大魔王，這調皮搗蛋頑劣不堪的哪吒卻徒有一顆做英雄的心。然而面對眾人對哪吒的誤解和即將來臨的天雷的降臨，哪吒是否命中註定會立地成魔，他將何去何從…

《哪吒》，能在異國他鄉看也是一種無比自豪的榮譽感，國漫走出國門，為國爭光就在眼前！