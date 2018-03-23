《北京酷兒合唱團》美西北巡演　喜在波特蘭感受不一樣的同志文化

（本報記者王倩韞攝影報導）一直以來，波特蘭以自由和多元文化而著稱，且歡迎各種各樣的人。「保持波特蘭怪異（Keep Portland Weird ）」一直都是這個城市的口號，波特蘭人也以此為傲，所以這裏的人熱情，奔放，更容易接收新鮮事物。今年波特蘭的春天夾雜著一些綿綿細雨，春意盎然的景色令人陶醉。一群來自北京的同志合唱樂團成員們，在玫瑰城這裏也完全感受到這股熱情，並在這開啟了他們的故事。

合唱團成員孫墨和青丹接受了本報採訪。他們說道，「我們合唱團名叫《北京酷兒合唱團》，2008年成立，起初只是幾個愛音樂的同志男生因為都喜歡音樂所以走在一起，並組建了合唱團，純粹是因為興趣。不過合唱團從剛開始的只是玩玩的心態，到現在來到美國演出，我們感到非常自豪和開心！」

問起平時排練的情況，他們非常感謝位於北京的奧美分公司將會議室借給作為平時的排練，同時還因為他們一些成員的特殊身份而為他們單獨舉辦招聘會，避免他們收到各界的壓力。不過他們也有他們的擔憂，他們曾想過將合唱團註冊成為一個公益組織。但是在中國，在他們的瞭解中，目前為止沒有任何同志公益組織在中國成功註冊過。因為人們多多少少都一些顧慮，中國和美國不太一樣，沒有明確的法律或者是團體表示反同志。因此這種感覺好像很模糊，沒有明確的反對，但又沒有一個切確的邊界。不問不顧，也不知道是好還是不好。

合唱團這次的首站是西雅圖，在當地的一間教會演唱了《好一朵美麗的茉莉花》、《彩虹》等歌曲，吸引了大批市民到來欣賞。第二站就是波特蘭。

當被問及為什麼選擇來波特蘭演出時，丹青表示，「與其說是我們選擇了波特蘭，還不如說是波特蘭選擇了我們。」他們受美國Gayla合唱團的邀請，到訪波特蘭演出，促進兩地間的文化交流。”他們對波特蘭的第一印象非常好，與西雅圖比，他們表示波特蘭非常自由，隨處可見彩虹旗，同志友好海報，街頭塗鴉等等。還說，這些LGBT元素在中國是無法想像的，真的是大開眼界。

曾在美國留學的孫墨說，「中國和美國不一樣，中國很害怕會壞了規矩，但其實大家都不知道所謂的規矩是什麼。」 他認為中國有老思想的人太多，能完全接受同志文化的人較少，都是一些較年輕的人士，現時就好像在等待這一個時代過去，才可以讓更多人瞭解和接觸這些特殊的群體。

丹青表示，成立合唱團的用意其實非常簡單，就是讓同志團結起來的一個方式，同時作為一個積極向上的藝術團體，讓更多人通過音樂來認識我們，從而可以一起實踐一些社會責任，。不過來了美國，才發現，美國的合唱團團員年紀都約在50歲或以上；而在中國，合唱團的成員都是年輕人，沒有什麼年長的人，這是最大的差別。這也歸結與美國同志文化發展較早。

他們繼續說：在中國大家不太主動說清自己的取向，可當美國人在介紹自己的時候，就已經表達了自己的取向，這好像是一件很自然，也受尊重的事情。當一些在同志文化不那麼發達的團體來到美國，就好比北京《酷兒合唱團》，不但是帶來異國的歌聲，同時亦是一種文化交流，美國也重視中國的LGBT群體，好像是前輩指導後輩一樣，給合唱團指導的同時也想瞭解同志在中國的現況。

《酷兒合唱團》的一些成員是第一次走出國門，來到美國接觸異國文化。丹青將一些害羞的成員比做在是一個壓縮包的蔬菜，來到了美國因為多元文化的影響，就像是變成了一個個水靈靈的蔬菜，綻放自我的性格優勢。

合唱團一些成員也會多多少少收到來自家庭的壓力。丹青說，「出櫃是一個很漫長的過程，有些家長在知道自己孩子身份之後，處於一個微妙的狀態，沒有明確的反對也沒有接受。對上一輩的人來說，真的沒有辦法立刻消化。其實可以從不同的角度來解釋LGBT是什麼，讓家長們慢慢消化，慢慢接受。」

其實，就好像孫墨所說的那樣，「中國自古以來有道德約束，在意別人的眼光，承受了很多不必要承受的壓力。」

《酷兒合唱團》今次是在本地的同志合唱團Gayla邀請下，到波特蘭市在Reed College 舉行了兩場的演出，並在3月15日的中午到訪蘭蘇園，並在園內演唱。

波特蘭同志合唱團在《酷兒合唱團》今次的交流後，亦會於今年稍後時間到訪北京，成為首個出訪中國的同志合唱團。